EDİRNE (AA) - Edirne'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.



İl Jandarma Komutanlığında düzenlen tören, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada Jandarma Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Jandarmanın sadece mazisiyle övünen bir kurum olmadığını dile getiren Sezer, gelecek için önemli yatırımlar yaptığını ve her alanda altyapısını güçlendirdiğini vurguladı.

Türk milletinin jandarmanın başarılarından övünç duyduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Jandarma verilen görevlerin hepsini başarıyla yerine getirmiştir. Sadece dağların başında üs bölgelerinde teröristlerle mücadele etmediler. Yeri geldi Kovid-19 döneminde Vefa gruplarıyla beraber yaşlıları sırtlarında taşıdılar. Yeri geldi dikimevinde jandarmamızı maske üretirken, yeri geldi çiftçimizin tarlasını sürerken gördük. Bir taraftan hendek olaylarında canını dişine takarak neyi varsa bu ülke için feda etti. Onlarca ve yüzlerce şehit vererek ülkemizi kritik bir eşiğin ucundan geri çevirdik."

Sezer, jandarmanın sadece Türkiye sınırlarında değil görev verildiğinde sınır ötesi operasyonlara da katıldığını ifade etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ise Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülkenin her noktasında gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Törende kutlamalar kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve başarılı jandarma personeline ödülleri verildi.

Bomba arama köpeği "Taka" ve uyuşturucu arama köpeği "Yama"nın gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Tören geçişi ve jandarma personelinin silah ve teçhizatlarının tanıtıldığı serginin gezilmesinin ardından kutlama programı sona erdi.

Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, il protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.