Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Kapıkule Gümrük Bölgesi'nde gümrük kaçağı cep telefonu ve 6 bin dolar ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Operasyonları Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kapıkule Gümrük Bölgesi'nde gümrük kaçağı cep telefonu ve dolar ele geçirdi.

M.G. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada; gümrük değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 150 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin USD Amerikan Doları ele geçirildi.

El konulan ürünler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.