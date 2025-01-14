Edirne'nin Enez ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan minibüse, karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kar yağışı ve buzlanma kontrolden çıkmaya sebep oldu

Kaza, Enez ilçesi Keşan-Enez kara yolunda, Çelebi köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 59 AGV 799 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi.

Karşı yönden gelen kamyonet minibüse çarptı

Minibüsün devrilmesinin ardından, karşı yönden gelen B.D. yönetimindeki 22 FZ 929 plakalı kamyonet, kazayı görüp hızını düşürmeye çalıştı ancak kaygan zemin nedeniyle minibüse çarptı.

Minibüs sürücüsü yaralandı

Kazanın ardından, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı minibüs sürücüsü U.K., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.