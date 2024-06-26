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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, dron destekli arama-tarama çalışmaları başlatarak, kısa sürede koyunların izini buldu. Meriç ilçesi Subaşı beldesinde başıboş dolaşan 62 koyun, jandarmanın hızlı ve etkili müdahalesiyle sahibine sağ salim teslim edildi.

Edirne’nin Meriç ilçesinde yaşanan olayda, A.E. isimli vatandaşın merada otlatmakta olduğu 62 koyun kayboldu. Koyunlarının kaybolduğunu fark eden vatandaş, hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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