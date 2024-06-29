Buğday tarlaları, ağaçlık alanlar ve ahırlar büyük zarar gördü.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Edirne’nin Lalapaşa ilçesindeki Dombay köyünde öğle saatlerinde başlayan örtü yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, Demirköy ve Tuğlalık köylerine yakın tarım alanlarına da sıçradı. Buğday tarlaları, ağaçlık alanlar ve ahırlar alev alev yanarken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol Altında, ancak tehlike sürüyor

Yaklaşık 6 saattir süren yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kısmen kontrol altına alınsa da, rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler yeniden güçleniyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Edirne Valisi Yunus Sezer, söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor ve yetkililerden bilgi alıyor.