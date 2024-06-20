Bunlar da ilginizi çekebilir

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

Bölgede araştırma yapan ekipler merayı kirleten şüpheliyi tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy kırsalında meraya katı atık döküldüğü ihbarını aldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.