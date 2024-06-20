Edirne'nin Keşan ilçesinde köy ve ilçe minübüsleri eski köy garajında hizmet veriyorErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nın tamamlanmasının ardından köy ve ilçelere giden minibüsler Keşan Belediyesi bahçesini otopark olarak kullanmaya başlamıştı.

Keşan Belediye Meclisi’nin aldığı meclis kararının ardından belediye bahçesinin cumartesi günleri otopark olarak kullanılmasından sonra köy ve ilçe minibüsleri de Kurban Bayramı öncesi eski köy garajı olarak bilinen Cumhuriyet Meydanı’nını kullanmaya başladı.

Köy minibüslerinin yanı sıra, Malkara, İpsala, Enez ve Şarköy minibüsleri ile belde minibüsleri de buradan hizmet verecek.

Keşan Belediyesi’nin belediye bahçesinin otopark olarak kullanılmaya başlamasının ardından böyle geçici bir karar aldığı ve önümüzdeki günlerde bu kararın mecliste görüşülerek kalıcı olması da bekleniyor.