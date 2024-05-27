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Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün de tedavisine kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Nesrin G. ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

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