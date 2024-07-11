Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Bölgedeki yoğun rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Alevlere yoğun müdahale

Yangına müdahale etmek için 2 uçak ve 5 helikopterin yanı sıra 14 arazöz, 8 su tankı ve 70 personel görev yapıyor. Ayrıca, çevre illerden gelen destek ekipleri de çalışmalara katılıyor. Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Yetkililer bölgeyi yakından takip ediyor

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, yangının bir an önce kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılmaya devam ediyor. Bu durum, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Yangın ekipleri, rüzgarın yönüne göre stratejiler geliştirerek yangının daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Bölgedeki son durum

Yangının başladığı Ömeroba köyü yakınlarında bazı alanlar tamamen yanarken, bölgedeki yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde de risk sürüyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre illerden gelen destek ekipleri de yoğun çaba sarf ediyor.

Yetkililerden uyarılar

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi. Zehin, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı.