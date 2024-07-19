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Kentte aşırı sıcakların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Öğle saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 23 dereceye kadar düştü.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Öğleden sonra başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde düştü.

Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

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