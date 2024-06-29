EDİRNE (AA) - Edirne'de "Sibergöz-46" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında iki gün önce gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Ö.K, İ.G, İ.D, S.K. ve C.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin bir kısmı emniyet, bir kısmı ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün 26 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 40 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.











