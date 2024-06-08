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Bakan Özhaseki, ÇEVREFEST'te açılan stantları ziyaret etti:

Bakan Özhaseki, ÇEVREFEST'te açılan stantları ziyaret etti:

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve belgelerinin olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Selimiye Polis Merkezi Amiriliğine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saraçlar Caddesi'ndeki denetim noktası na gelen Cezayir uyruklu 2 düzensiz göçmen sınır dışı olmak istediklerini belirtti.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu.

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