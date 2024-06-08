EDİRNE (AA) - Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 düzensiz göçmen polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saraçlar Caddesi'ndeki denetim noktasına gelen Cezayir uyruklu 2 düzensiz göçmen sınır dışı olmak istediklerini belirtti.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve belgelerinin olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Selimiye Polis Merkezi Amiriliğine götürüldü.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: aa