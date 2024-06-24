Bunlar da ilginizi çekebilir

Buradaki yangın da büyümeden Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Öte yandan söz konusu alana yakın hasat edilmemiş buğday tarlasında da yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yerleşim yeri yakınındaki tarlada çıkan anız yangını nda yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.