Edirne'de Dombay köyünde tarlada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormana ve çevredeki köylere sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Demirköy ve Tuğlalık köyleri yakınlarındaki tarım alanlarına ulaştı. Yaklaşık 750 dönüm alanın küle döndüğü yangında, ormanda bulunan çok sayıda ağaç yanarken, bazı ahırlar da alevlere teslim oldu.

Ekipler yoğun müdahalede bulundu

Yangının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına köy halkı da aktif olarak katıldı; bazıları tankerlerle su taşırken, bazıları da traktörlerine taktıkları pulluklarla tarlaları sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman güçlenen alevler, ekiplerin ve köy halkının ortak çabaları sonucu yaklaşık 6 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından soğutma işlemleri yapılarak yangının yeniden başlaması engellendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.