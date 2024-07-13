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Sürücünün İzmir'den aldığı pamuk yükünü Edirne'deki bir fabrikaya getirdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA aracı gelerek yangını söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.

Tırın yandığı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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