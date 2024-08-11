Yangın, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Orhaniye köyünün merasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangına köylüler, traktörlerle müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin traktörlerle yaptığı müdahaleler sonucu alevler yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Bu sırada merada bulunan küçükbaş hayvanlar güvenli bölgelere alındı.

Yangında Orhaniye, Karakasım ve Elçili köylerinin ortak kullandığı 4 bin dönüm mera ile biçilmiş buğday tarlası, ağaçlık ve çalılık alan olmak üzere yaklaşık 10 bin dönem alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.