EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yoğun bakım yatak sayısındaki artış ve kalifiye iş gücünün sağlık sisteminin başarısını artırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneğinin işbirliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde "Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. Üstündağ, sempozyumun açılış programında Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemşirelik hizmetlerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Hemşirelikte branşlaşmanın sağlık sistemi açısından önem arz ettiğini dile getiren Üstündağ, Türkiye'nin bu alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve yetişmiş sağlık personeline sahip olduğunu anlatan Üstündağ, "Kovid-19 salgınını ve arkasından gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri sağlık anlamında diğer dünya örneklerine göre başarıyla atlatabildiysek bunda yoğun yatak kapasitesinin son yıllarda çok artırılmasının yanı sıra yetişmiş insan gücümüzün de rolü olduğu açıktır. Bu anlamda yoğun bakım hemşirelerimize Türk milleti olarak teşekkür borçluyuz. Gece gündüz demeden kendi canlarını hiçe sayarak yapmış oldukları çalışmalar ülkemize sağlık alanında bu başarıyı ve gururu getirmiştir." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ise hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

Hemşirelerin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Yıldırım, "Hemşireler ne kadar bilgi, beceri ve ilgilerini hastaya aktarırsa, hasta o kadar hızlı şifa buluyor." dedi.

Yıldırım, sempozyumun yeni bilgilerin öğrenilmesi ve tecrübe paylaşımı açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Dr. Ebru Kıranlar da sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.