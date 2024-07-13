Edirne’nin Keşan ilçesinde, biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, Sazlıdere köyü sahilindeki ormana sıçradı. Yangın, saat 19.30 sıralarında başladı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Havadan ve karadan müdahale

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale eden ekiplerin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklarla da destek veriliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda büyük bir tehlike oluşturuyor. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan ve karadan müdahaleler eşgüdümlü olarak devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangını kontrol altına almak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Keşan Orman İşletme ve İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük bir gayret gösteriyor.

Bölge halkına uyarılar

Yangının başladığı ve yayıldığı bölgede yaşayan vatandaşlar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Bölgedeki yerleşim yerlerine yaklaşma riski bulunan yangın nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları ve itfaiye ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları önemle vurgulandı.