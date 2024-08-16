Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan köpek ölümleriyle ilgili gözaltına alınan 4 belediye personeli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen köpek ölümleri büyük yankı uyandırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, atık depolama tesisinde görevli 4 belediye personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.İ., Ö.B., G.K., ve A.İ. isimli kişiler, adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma derinleşiyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Atık depolama tesisinde yaşanan ölümlerin nasıl gerçekleştiği, olaya kimin veya kimlerin karıştığı gibi sorulara yanıt arayan ekipler, incelemelerini titizlikle sürdürüyor.

Hayvan hakları savunucuları sürecin takipçisi

Olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için hayvan hakları savunucuları ve bölge halkı, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.