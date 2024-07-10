EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Saatağacı köyündeki bir ceviz bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nden gelen ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına 2 söndürme uçağı, helikopter, 4 arazöz ve 9 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Meriç Kaymakamı Fuat Sözer ve Belediye Başkanı Yunus Atay olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 150 dekar orman ve 250 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Yangınla ilgili bahçe sahibi İ.S. gözaltına alındı.