34 yaşındaki şarkıcı, spor salonunda çekilen görüntüleri takipçileriyle paylaşarak fit görünümünü gözler önüne serdi.

Edis’in paylaşımına kayıtsız kalamayan Demet Akalın, ünlü şarkıcıya esprili bir yorumda bulundu: “Aşkım çoluk çocuğa karış Edis’im. Ne yapacaksın sporla, bozdun kafayı” dedi. Edis ise bu yoruma, “Önce ben bir büyüyeyim de” yanıtını vererek sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı.

Sohbete Edis’in annesi de katıldı ve Demet Akalın’a hitaben, “Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim. Ağzına sağlık” ifadelerini kullandı. Üçlü arasındaki bu samimi diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken takipçilerden de çok sayıda yorum aldı.

Edis’in spor paylaşımları ve ünlü isimler arasındaki esprili etkileşim, sosyal medyada hayranlarının büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.