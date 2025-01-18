Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla "Alya" filmi sürecinde yaşananlara ışık tuttu. Perçem, Edis'in menajeri Ayşe Barım'ın projeyi sabote ettiğini ve filmi baltaladığını iddia ederek, "100 bin dolar teklif edilerek filmin haklarının alınmaya çalışıldığını" öne sürdü. Ayrıca, filmin dağıtım sürecinde baskılar yapıldığını ve hiçbir dijital platformda yayınlanmadığını belirtti.

"İddialar tamamen hayal ürünü!"

Ünlü şarkıcı Edis, Perçem'in iddialarını sert bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hikâye tamamen hayal ürünüdür. Bu girişim, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yöneliktir" dedi.

Edis, söz konusu kişiyle hiçbir profesyonel bağının olmadığını vurgulayarak, “Bu şahıs, benim ve yakın çevremle ilgili hayali suçlamalarda bulunarak gündeme gelmeye çalışıyor. Hukuki süreci başlattım ve bu saçmalığa daha fazla vakit ayırmayacağım” ifadelerini kullandı.

"Şöhretin bedelini ödüyorum"

Edis, açıklamasında şöhretin bu tür sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Ayrıca, Perçem’in kendisine yönelik tehdit mesajları gönderdiğini öne sürerek, “Bu tür itibar suikastlarına alıştım, ancak bana 'kanser annenin ölümüne yetişeme' gibi mesajlar atan birine dava açmak için fazla beklediğimi fark ettim" dedi.

Edis, tüm bu yaşananlara rağmen işine odaklanmayı sürdürüyor. Antalya'da yeni albüm çalışmaları için kampta olduğunu belirten Edis, hayranlarına “Bildiğiniz Edis olarak müziğe devam ediyorum” mesajı verdi.