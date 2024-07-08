Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeni haftaya Edremit Belediyesi şantiyesinde başladı. Sabahın erken saatlerinde şantiyeye giden Başkan Ertaş, sahada çalışan emekçi personeli ziyaret ederek onların çalışmalarını yakından takip etti.

Edremit Belediyesi, şehrin gelişimi ve vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Ertaş, sahada gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ederek, hizmetlerin en hızlı ve etkili şekilde sunulmasını sağlamayı hedefliyor.

Edremit'te çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Haftanın ilk mesai gününde şantiyede gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Başkan Ertaş, ekiplerle değerlendirmelerde bulundu. Çalışmalardaki eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla personelle görüş alışverişinde bulunan Ertaş, “Kentimiz için gece gündüz demeden çalışan emekçi arkadaşlarımızı ziyaret ederek haftaya başladım. Çalışmaları değerlendirdik, eksikleri ve ihtiyaçları görüştük. Edremit'imiz için durmaksızın çalışacak, asla yorulmayacağız” şeklinde konuştu. Başkan Ertaş, şantiyenin ardından Zeytinli ve İkizçay Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.