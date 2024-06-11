Sabahın erken saatlerinde İkizçay Mahallesi'nde başlayan Başkan Mehmet Ertaş, yol yenileme ve park düzenleme çalışmalarını inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Ertaş, "İkizçay Mahallesi'nde alt ve üst yapı düzenlemeleri ile halkımızın daha güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Altınkum Mahallesi’nde çevre düzenleme

İkizçay’dan sonra Altınkum Mahallesi'ne geçen Başkan Ertaş, burada yapılan çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını denetledi. Mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyen Ertaş, "Daha yaşanabilir, konforlu ve modern bir Altınkum için tüm gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yolören Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları

Yolören Mahallesi'nde yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertaş, ilgili müdürlerden detaylı bilgi aldı. Vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Ertaş, "Yolören Mahallesi'nin ihtiyaçlarını belirleyip en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Kadıköy Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları

Kadıköy Mahallesi'nde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Ertaş, mahallede yaşayan vatandaşların taleplerini dinledi. Ertaş, "Kadıköy Mahallesi'nde yapılan çalışmaların mahallemize değer katacağına inanıyorum. Tüm talepleri değerlendirip, en kısa sürede çözüm üreteceğiz" dedi.

Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme çalışmaları

Son olarak Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmalarını gözden geçiren Başkan Ertaş, meydanın daha estetik ve işlevsel hale getirilmesi için yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı inceledi. Ertaş, "Edremit Cumhuriyet Meydanı, halkımızın buluşma noktası. Meydanın daha güzel ve kullanışlı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Edremit'in her köşesi yenileniyor

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Başkan Ertaş, "Edremit'in her köşesinde sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Öncelikli hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Daha yaşanabilir, konforlu ve modern bir kent için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Ertaş, Edremit halkının taleplerine her zaman açık olduklarını ve çalışmalarını bu talepler doğrultusunda şekillendirdiklerini ifade ederek, "Edremit için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.