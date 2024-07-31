Edremit Belediye Başkanı’ndan Sokak Hayvanları Için Büyük Adım!

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sokak hayvanları için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar sonucunda 2 ay içinde yeniden hizmete girecek.

Belediye başkanının vizyonu

Göreve gelmeden önce verdiği sözleri yerine getiren Başkan Ertaş, can dostların yaşam haklarını savunan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor. Uzun süredir atıl durumda olan merkez, Başkan Ertaş’ın talimatıyla bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden faaliyete geçiriliyor.

Modern bir merkez

Başkan Ertaş, merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Değerlendirmesinde, “Patili dostlarımızın bakım, tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştireceğimiz; teknolojik donanımı, tam teşekküllü ameliyathanesi ile modern bir yapıda inşa ettiğimiz merkezde çalışmalarımıza hız verdik” dedi. Bu proje, Başkan Yardımcılığı döneminde başlamış ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde devam ettiriliyor.

Açılış ve gelecek planları

Merkezin inşaatının 2 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Başkan Ertaş, sokak hayvanlarının yaşam haklarını engelleyen yasalara karşı olduklarını belirterek, “Kısırlaştır, Aşıla, Yerinde Yaşat” prensibi doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Yeni merkezin sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu konusunda önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Başkan Ertaş, merkezin hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacağını ve bu çalışmaların Edremit Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.