Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban, satış ve kesim yerlerinden ulaşım ve güvenliğe kadar tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların bayramını kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyenin tüm birimlerinin bayram boyunca vatandaşın hizmetinde olacağını ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Ertaş, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren bir zaman olduğunu belirterek, herkesin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.

Başkan Ertaş, Kurban Bayramı için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Belediyenin tüm birimlerinin bayram süresince aktif olarak çalışacağını belirten Ertaş, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle ilçe genelinde kurban satış ve kesim yerlerini vatandaşların hizmetine sundu. Başkan Ertaş, bu yerlerin sağlık ve hijyen standartlarına uygun olarak düzenlendiğini ve veteriner hizmetlerinin bayram boyunca aktif olacağını belirtti.

Bu yıl bayram tatilinin uzun olması nedeniyle, Edremit Belediyesi ekstra önlemler aldı. Sağlık hizmetleri ve temizlik çalışmaları gibi birçok alanda özel düzenlemeler yapıldı. Başkan Ertaş, tatil süresince vatandaşların rahat ve güvenli bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için tüm detayların düşünüldüğünü belirtti.

Bayram süresince vatandaşların mezarlık ziyaretleri, akraba ziyaretleri gibi bayram geleneklerinin kesintisiz devam edebilmesi için Edremit merkez başta olmak üzere çeşitli bölgelere ücretsiz servisler konuldu. Başkan Ertaş, bu düzenlemelerle vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını hedeflediklerini belirtti.

Edremit Belediyesi, bayram boyunca çevre temizliği ve atık yönetimine özel önem verecek. Kurban kesimi sonrasında oluşabilecek atıkların düzenli ve hijyenik bir şekilde toplanması için ekiplerin görev başında olacağını ifade eden Başkan Ertaş, çevrenin temiz tutulması konusunda vatandaşlara da duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Başkan Ertaş, Vatandaşlara Sağduyu ve Dayanışma Çağrısında Bulundu

Başkan Mehmet Ertaş, mesajının sonunda vatandaşlara sağduyu ve dayanışma çağrısında bulundu. Bayramın barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Ertaş, kurallara uyulmasının ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesinin önemini vurguladı. Tüm Edremit halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.