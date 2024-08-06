Edremit Belediyesi Evlendirme Dairesi, uzun yıllardır merkez hizmet binasında 4. katta hizmet verdikten sonra, Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki yeni yerine taşındı. Yeni nikah salonunda, ilk nikahı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gerçekleştirdi.

Yeni nikah salonunun açılışı

Edremit Belediyesi Evlendirme Dairesi, 2011 yılından bu yana merkez hizmet binasında 4. katta verdiği hizmeti, artık Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki yeni mekanında sunmaya başladı. Yeni nikah salonunun açılışında, ilk nikah akdini Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gerçekleştirdi. Özge Can ve Ramazan Önen çiftinin nikahını kıyan Başkan Ertaş, genç çifte mutluluklar diledi ve yeni salonun ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Modern ve erişilebilir tasarım

Başkan Ertaş, yeni nikah salonunun modern yapısı ve erişilebilirliğinin Edremit ilçesine yakışır bir mekan sağladığını ifade etti. Evlendirme Dairesi'nin yeni yerinin, çiftler ve katılımcılar için daha rahat ve ferah bir ortam sunduğunu belirtti. Yeni salon, hem nikah işlemlerinde hem de ziyaretçiler için büyük bir kolaylık sağlayacak.