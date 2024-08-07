Edremit Belediyesi'nin Evlendirme Dairesi, daha modern ve erişilebilir bir hizmet sunmak amacıyla Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki yeni yerine taşındı. İlk nikahı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş kıydı ve yeni mekanın resmi açılışı yapıldı.

Evlendirme dairesi yeni adresinde

2011 yılından bu yana Edremit Belediyesi'nin merkez binasında hizmet veren Evlendirme Dairesi, daha geniş ve modern bir alana taşındı. Yeni yerleşim yeri olan Atatürk Gençlik Merkezi, çiftlerin ve davetlilerin konforunu en üst seviyeye çıkaracak şekilde dizayn edildi.

İlk nikah Başkan Ertaş’tan

Yeni nikah salonunda kıyılan ilk nikah, Özge Can ve Ramazan Önen çiftinin oldu. Nikahı kıyan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, genç çifte mutluluklar dileyerek, yeni mekanın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Ertaş, yeni nikah salonunun ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize edildiğini vurguladı.

Modern ve erişilebilir bir alan

Yeni Evlendirme Dairesi, ferah ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. Erişilebilirliği ve geniş kapasitesiyle hem çiftler hem de misafirler için rahat bir ortam sağlanıyor. Başkan Ertaş, "Yeni yerimizde çiftlerimize daha rahat ve ferah bir ortam sunuyoruz. İlçemize yakışır bir mekana sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.