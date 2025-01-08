Balıkesir’in Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, unlu mamul ve ekmek fırınlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Amaç, halk sağlığını korumak ve tüketicilere sağlıklı, kaliteli ürünler sunmak.

Ekmek gramajlarına yakın takip

Denetimler kapsamında fırınlarda ekmek gramajları titizlikle kontrol ediliyor. Standartların altında gramajlı ekmek üreten işletmelere tutanak tutularak uyarı ve cezai işlemler uygulanıyor. Belediye yetkilileri, tüm denetimlerde sağlıklı ve hijyenik üretimin teşvik edildiğini vurguluyor. Zabıta ekipleri, denetimlerde yalnızca gramaj değil, hijyen standartlarını da değerlendirerek, eksiklik tespit edilen işletmelere yönelik iyileştirme uyarılarında bulunuyor.

Denetimler sürecek

Edremit Belediyesi, bu tür denetimlerin ilçedeki tüm fırınlarda devam edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketmesi için denetimlerimiz kesintisiz sürecek. Amacımız hem halk sağlığını korumak hem de işletmelerin standartlara uygun şekilde üretim yapmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.