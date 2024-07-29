Edremit Belediyesi, bozuk cadde ve sokakların yenilenmesi ve yeni yolların yapılması amacıyla geniş çaplı bir asfaltlama çalışması başlattı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın göreve gelmesiyle altyapı yatırımları hız kazandı.

Başkan Ertaş liderliğinde, ilk etapta toplam 120 bin metrekare sathi asfalt kaplaması yapılması planlanıyor. Bu çalışmalar, Yolören Mahallesi Batı Sanayi Sitesi bölgesinde başlamış durumda.

İlçenin tüm bölgeleri iyileştirilecek

Belediyenin bu hamlesi, ilçenin tüm bölgelerindeki yolları iyileştirmeyi ve yeni yollar yapmayı hedefliyor. Özellikle uzun süredir bozuk olan cadde ve sokakların yenilenmesiyle, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak amaçlanıyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında mevcut yolların bakım ve onarımı yapılacak, ayrıca yeni yollar da inşa edilecek.

Başkan Ertaş çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Mehmet Ertaş, Batı Sanayi Sitesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. İlgili müdür ve saha ekiplerinden detaylı bilgi aldı. İncelemeler sonrası yaptığı değerlendirmede, "Amacımız, ilçemizdeki yolların kalitesini artırarak vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak" dedi.

İlçenin altyapısı güçlendiriliyor

Başkan Ertaş, asfaltlama çalışmalarının sadece Batı Sanayi Sitesi ile sınırlı kalmayacağını, ilçe genelindeki tüm bozuk yolların yenileneceğini belirtti. Ertaş, "Bu çalışmalar, ilçemizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla planladığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Edremit'i daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.