Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş görevinde ikinci ayını doldurmadan belediyeye yeni mülkler kazandırmaya başladı. Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkiinde Gelin Çamı olarak bilinen alanında içerisinde yer aldığı Maliye Hazinesine ait 636 Ada 53 Parsel numaralı, 20672,44 metrekare yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmaz 6292 Sayılı Kanun gereğince satın alınarak Edremit Belediyesi’ne adına tapusu çıkarıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Edremit'in mallarını satan değil, Edremit'e kazandıran belediye olacağız. Yaptığımız işlerle Edremit'i hep daha ileriye taşırken, belediyemizin sahip olduğu olanakları da koruyup geliştirmek için çalışacağız. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Güre Mahallesi Kavurmacılar Gelin Çamı alanını Belediyemize kazandırdık. Edremitliler adına tapusunu aldığımız zeytinlik Edremit'imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.