Edremit Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak ilaçlama çalışmalarını daha verimli hale getirdi. Belediye yetkilileri, bu işbirliği sayesinde çalışmaların daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Gece gündüz ilaçlama

İlaçlama çalışmaları, araç üzeri ekipman kullanılarak kentin 47 mahallesinde aralıksız devam ediyor. Ekipler, sivrisineklere karşı gece gündüz demeden çalışarak halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşere sorununu minimize etmeye çalışıyor. Belediye yetkilileri, bu çalışmaların düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ve tüm mahallelerde titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Larva mücadelesi

Sivrisineklerin üreme alanlarına özel önem veren ekipler, uçkunların üreme noktalarında yoğun bir larva mücadelesi yürütüyor. Sineklerin üreme döngüsünü kesmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, sineklerin kent genelinde çoğalmasını engellemeyi hedefliyor. Su birikintileri, bataklık alanlar ve diğer potansiyel üreme alanları düzenli olarak kontrol edilerek gerekli ilaçlamalar yapılıyor.

Halkın duyarlılığı önemli

Edremit Belediyesi, sinek ve haşere mücadelesinde halkın da duyarlı olmasını istiyor. Vatandaşlardan, evlerinde ve çevrelerinde su birikintisi oluşmamasına özen göstermeleri ve gerekli durumlarda belediye ile iletişime geçmeleri isteniyor. Belediye yetkilileri, halkın bu konuda göstereceği duyarlılığın mücadelede büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Sürekli ve özverili çalışma

Edremit Belediyesi, sinek ve haşerelerden kaynaklanan rahatsızlıkları en aza indirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için tüm imkanlarını seferber eden belediye yetkilileri, yaz boyunca etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini ve kent genelinde sinek ve haşere sorununu kontrol altında tutmak için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.