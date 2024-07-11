Edremit Belediyesi, ilçenin gelişimini şekillendirecek önemli adımları atmak amacıyla 2025-2029 Stratejik Planını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıda kentin sosyal ve fiziksel altyapısını güçlendirme, çevresel sürdürülebilirliği destekleme ve kültürel yaşamı güçlendirme gibi hedefler ön planda tutuldu.

Stratejik Plan toplantısı

Balıkesir'in Edremit ilçesi, geleceğe yönelik hizmet sunumunu güçlendirmek ve kente değer katmak amacıyla 2025-2029 Stratejik Planını belirlemek üzere önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın liderliğinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve ilgili personel katıldı.

Hedefler ve kararlar

Edremit Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin geleceğini şekillendirecek projeler, çalışma prensipleri ve hedefler münazara edildi. Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak, şeffaf, katılımcı ve üreten bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi. Yeni stratejik planın, kentin estetik değerlerini koruma, çevresel sürdürülebilirliği destekleme ve sosyal hayatı güçlendirme gibi kapsayıcı hedeflere odaklanacağı belirtildi.

"Edremit çalışıyor" vizyonu

Edremit Belediyesi'nin "Edremit Çalışıyor" vizyonuyla yola çıktığı vurgulandı. Yeni stratejik planın ilçenin yaşam kalitesini artırma ve dengeli bir gelişim sağlama amacını taşıdığı ifade edildi. Planın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.