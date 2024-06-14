Edremit Belediyesi'nde, Başkan Mehmet Ertaş'ın göreve gelmesiyle birlikte mali disiplin sağlanarak personel maaşlarının düzenli ödenmesi hedefi gerçekleştirildi. İlk günden itibaren ödenmeyen maaşları ödeyen Ertaş, aldığı mali önlemler ve disiplin kararlarıyla belediyenin finansal sorunlarını çözmeye odaklandı. Kurban Bayramı öncesinde tüm personelin maaşları eksiksiz olarak yatırıldı ve maaş ödemeleri düzenli hale getirildi.

Mali disiplinin meyveleri

Başkan Mehmet Ertaş, göreve başladığı günden itibaren maddi sorunları çözmek için bir dizi karar aldı. Bu kararlar ve önlemler, belediye personelinin maaşlarının düzenli olarak ödenmesini sağladı. Kurban Bayramı öncesi tüm personelin maaşı tam ve zamanında yatırılarak, belediyedeki mali disiplinin etkileri somut bir şekilde görüldü. Geçmişte yaşanan ödeme gecikmeleri artık ortadan kaldırıldı.

Personel ve vatandaş memnun

Alınan mali disiplin önlemleri ve düzenli maaş ödemeleri, hem belediye personeli hem de Edremit halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Mehmet Ertaş, "Edremit Belediyesi’nin hem mali durumunu güçlendirmek hem de işçilerin ve tüm çalışanların emeğinin karşılığını alın teri daha kurumadan zamanında vermek için hassasiyet gösteriyoruz" dedi. Bu yaklaşım, belediye personelinin rahat nefes almasını sağladı ve mali sürdürülebilirliği pekiştirdi.