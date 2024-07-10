Edremit Belediyesi'nde Stratejik Plan Toplantısı Düzenlendi

Edremit Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci başkanlık etti. Meclis üyeleri, daire müdürleri ve ilgili personelin katılımıyla düzenlenen bu toplantıda, kentin geleceğini şekillendirecek projeler, çalışma prensipleri ve hedefler masaya yatırıldı.

Kentin geleceği için kapsamlı strateji

Toplantıda yapılan görüş alışverişleri sonucunda, Edremit'in sosyal ve fiziksel altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir stratejinin belirlenmesi kararlaştırıldı. Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, "Başkanımız Mehmet Ertaş öncülüğünde Edremit için hep daha iyisini yapma gayretiyle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak, şeffaf, katılımcı ve üreten bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu stratejik plan, kentimizi örnek bir belediyecilik anlayışıyla buluşturacak adımları içermektedir" dedi.

Hedefler ve vizyon

Edremit Belediyesi'nin yeni stratejik planı, kentin estetik değerlerini koruma, çevresel sürdürülebilirliği destekleme, kültürel ve sosyal hayatı güçlendirme gibi önemli hedeflere odaklanarak, kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanacak. "Edremit Çalışıyor" vizyonuyla yola çıkan belediye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve kent genelinde dengeli bir gelişim sağlamayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir büyüme ve kaliteli yaşam

Bu stratejik planla birlikte, Edremit'in geleceğe güvenle bakacağı ve sürdürülebilir bir büyüme yolunda ilerleyeceği vurgulandı. Belediye yetkilileri, kentin her alanında iyileştirmeler sağlayarak, bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Edremit Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’nın hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.