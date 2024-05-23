Sıfır Atık Projesi kapsamında Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm Ltd. Şti. ile iş birliği yaparak ilçede tekstil geri dönüşümü için önemli adımlar atıldı. Bu proje ile hem çevreye duyarlılık artırılacak hem de sosyal sorumluluk bilinci pekiştirilecek.

Tekstil Kumbaraları ile Geri Dönüşüm

Edremit Belediyesi’nin Temizlik İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri ile Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm Ltd. Şti. tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde belirlenen noktalara Tekstil Kumbaraları yerleştirildi. Bu kumbaralar sayesinde, vatandaşlar kullanmadıkları tekstil ürünlerini geri dönüşüm için kolayca bağışlayabiliyor. Toplanan tekstil atıkları, geri dönüşüm sürecine alınarak, içerisindeki kullanılabilir malzemeler ayrıştırılıyor ve tekrar kullanıma kazandırılıyor.

Geri Dönüşümden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Projede toplanan tekstil atıkları iplik haline getirilerek kıyafet üretiminde kullanılıyor. Üretilen kıyafetler, Edremit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu sayede hem geri dönüşüme katkı sağlanıyor hem de sosyal yardımlaşma teşvik ediliyor. Belediye, bu kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkarıyor.

Sinekle mücadele çalışmaları Drone ile destekleniyor

Özellikle uçkunların üreme alanları olan durgun sular, rögarlar, dereler, sazlık alanlar ve çöp konteynerlerinde düzenli olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra, iç kısımlarda kalan ve ulaşılması zor sazlık alanlar da hedef alınıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen ortak çalışmada, sazlık alanlar drone ile ilaçlanıyor. Bu modern yöntem sayesinde, erişilmesi zor bölgeler de etkili bir şekilde ilaçlanarak sinek ve larva popülasyonu kontrol altına alınıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’tan Açıklama

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyeciliğin sadece çöp toplamak ve yol yapmaktan ibaret olmadığını, hayatın her alanında vatandaşın yanında olması gerektiğini vurguladı. Ertaş, çevreye duyarlılık ve geri dönüşüm bilincinin artırılmasına yönelik bu adımlarla hem örnek bir model oluşturduklarını hem de sosyal sorumluluk anlamında önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti.

Projeye katkılarından dolayı Sosyal Yardım İşleri Müdürü Faruk Utku Yılmaz'a, Temizlik İşleri Müdürü İsmail Hakkı Akkoyun'a ve Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm Ltd. Şti. adına İşletme Müdürü Engin Sağdıç ve Çevre Mühendisi Gökçe Güner'e teşekkürlerini iletti.