Balıkesir’in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un yeni sezon açılışında önemli bir destek verdi. İlk antrenmana katılarak oyuncularla bir araya gelen Başkan Ertaş, takımın yüksek motivasyonu ve enerjisi hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Sezonun ilk antrenmanına ziyaret

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un sezonun ilk antrenmanında, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve yardımcısı Cavit Cebeci ile meclis üyesi arkadaşları da yer aldı. Antrenman sırasında kulüp yönetimi, teknik ekip ve sporcularla bir araya gelen Başkan Ertaş, takımın güçlü ve enerjik performansına dikkat çekti.

Motivasyon ve başarı mesajı

Başkan Ertaş, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, “Takımımız Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un sezon açılışında Körfezin Melekleri’ni ziyaret ettik. Yüksek motivasyonları ve güçlü performanslarıyla ligde büyük başarılar kazanacaklarının sinyallerini verdiler. Kulüp Başkanı Agah Ferhatoğlu’na, yönetimine, teknik ekibe ve oyuncularımıza sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyorum” diye konuştu.