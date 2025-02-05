Edremit Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlediği "Akıl ve Zeka Oyunları" atölyesiyle 6-9 yaş arası çocukların hem eğlenmesini hem de zihinsel becerilerini geliştirmesini sağlıyor. Bu etkinlik, çocukların bilişsel gelişimlerine katkı sağlarken, eğitici bir ortamda oyunlarla öğrenmelerini sağlıyor.

Çocukların zihinsel gelişimine destek: Atölyeler devam ediyor

Edremit Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlediği zeka oyunları atölyeleriyle çocukların problem çözme yeteneklerini artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, farklı zeka oyunlarıyla hayal güçlerini geliştirirken aynı zamanda düşünme becerilerini de güçlendiriyor. Atölyelere gösterilen yoğun ilgi, çocukların gelişimi için düzenlenen etkinliklerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Edremit Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak adına düzenlediği bu etkinliklerle sadece eğlenceli bir ortam sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların bilişsel ve sosyal gelişimlerine destek oluyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu tür etkinlikler ailelere ücretsiz sunuluyor ve devamı sağlanacak.