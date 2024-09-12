Edremit Belediyesi’nden “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” Etkinliği

Edremit Belediyesi, trafik güvenliğine dikkat çekmek ve yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" temalı bir etkinlik düzenledi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve yayaların trafikteki önceliği vurgulandı.

Yaya geçidinde güvenli kullanım eğitimi

Etkinlik kapsamında, Karagözoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerine yaya geçitlerinin güvenli kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, trafik kurallarına uygun şekilde nasıl hareket edeceklerini öğrendi. Eğitim sonrasında, öğrencilere ve vatandaşlara yaya güvenliği hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte, özellikle çocukların bu kuralları öğrenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplumda farkındalık oluşturma hedefi

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaya güvenliği konusunun hayati bir önem taşıdığını belirterek, toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ertaş, “Yaya geçidinde yaya önceliğine dair kurallar, hepimizin sorumluluğundadır. Yayaların güvenliği sadece trafik polisinin değil, tüm toplumun sorumluluğunda. Bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak çok önemli” dedi.

“Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım”

Başkan Ertaş, vatandaşların da trafik kurallarına uyma noktasında daha dikkatli olmalarını ve trafikteki yayalara saygı göstermeleri gerektiğini belirtti. “Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Yayaların güvenliği hepimizin sorumluluğudur” diyen Ertaş, bu tür etkinliklerle farkındalığın artırılacağını söyledi. Etkinlik sonrasında, yaya geçitlerinde yapılan bilgilendirme çalışmaları sürücülere de ulaştırıldı.