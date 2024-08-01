Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, son dönemde sokak hayvanlarına yönelik hassasiyetini bir adım daha ileri taşıdı. Belediye binası önüne yerleştirilen kulübede sahipsiz bir sokak köpeğine bakma kararı aldı. Siyah renkli bu köpeğe "Zeytin" ismi verildi.

Hayvan Bakım Merkezi iki ay içinde açılacak

Edremit Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Ertaş, iki ay içinde açılacak Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, sahipsiz bir köpeği sahiplenerek dikkat çekici bir adım attı.

"Zeytin can dostumuz oldu"

Ertaş, "Zeytin, Edremit Belediyemizde bizimle birlikte yaşayacak bir dostumuz oldu. Onun bakımını yapacağız, karnını doyuracağız ve sokakta yaşayan dostlarımıza, canlarımıza bakışımızı Zeytin'le birlikte tüm Edremit’e, Balıkesir’e ve Türkiye’mize duyuracağız" dedi.

Başkan Ertaş, köpeğin adının seçilme sebebine de değindi. "Edremit'in zeytininin siyah olmasından dolayı arkadaşlarımız bu köpeğe Zeytin ismini uygun gördüler. Gerçekten de ismine yakıştı. Siyah zeytin ve Edremit’in başlıca bilinirliği yüksek olan zeytinimizin ismi olması dolayısıyla bu ismi uygun bulduk" ifadelerini kullandı.