Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı" çerçevesinde Edremit Belediyesi, zeytin çiftçileri için önemli bir eğitim fırsatı sunuyor. "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" adlı proje ile zeytin yetiştiriciliğinde yenilikçi adımlar atılacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından duyurulan bu eğitim programı, Selva (İspanya) ve Edremit'de uygulanacak güncel ve sürdürülebilir yöntemleri içeren bir eğitim müfredatı sunuyor. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek çevrimiçi eğitimlerde, zeytin yetiştiriciliğinde geleneksel ve yenilikçi üretim yöntemleri bir araya getirilerek verimlilik ve sürekliliğin artırılması hedefleniyor.

Proje, Edremit'in ekonomik açıdan önemli bir kaynağı olan zeytinciliğin geleceğini güvence altına almayı amaçlıyor. Zeytin çiftçilerine iklim değişikliğine uyum sağlama ve üretim kapasitelerini artırma konularında destek sağlayacak olan eğitimler için başvurular başladı. Sınırlı kontenjanla yapılan başvurular için Edremit Belediyesi'ne başvuru yapılması gerekiyor.