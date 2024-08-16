Edremit Belediyesi'nin kapsamlı yenileme çalışmalarıyla Altınkum Fuar Alanı, kültür ve sanat etkinlikleri için hazırlıklarını tamamlıyor. Uzun süre kullanılmayan bu alanın restorasyonu, kentteki kültürel yaşama yeni bir dinamizm katacak.

Fuara binlerce konuğun kaıtlımı bekleniyor

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, meclis üyeleri ve diğer yetkililerle birlikte yenilenen fuar alanını ziyaret ederek çalışmaların detaylarını yerinde inceledi. Başkan Ertaş, yenilenen tesisin birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, "Altınkum Fuar Alanı’nda ilk etkinliğimiz 6. Edremit Kitap Fuarı olacak. Pazartesi günü başlayacak olan bu fuarda binlerce konuğumuzu ağırlamaya hazırız," dedi.

Kültür zenginlik artacak

Başkan Ertaş, sözlerine ekledi: "Tüm halkımızı 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan tarih, gündem, sanat ve edebiyatın buluşma noktası 6. Edremit Kitap Fuarı’na davet ediyorum." Bu yılın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olmaya aday kitap fuarı, farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek kentteki kültürel zenginliği artırmayı hedefliyor.