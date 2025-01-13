Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve Kazdağları’ndan inen eriyik kar suları, Narlı Mahallesi’nde su baskınlarına yol açtı. Baskın nedeniyle Edremit-Çanakkale Yolu, güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine kapatıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle tıkanan menfezlerin karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla açıldığını ve trafik akışının Çanakkale yönünde iki şeritten sağlandığını belirtti.

Ekipler gece boyunca sahadaydı

Kaymakam Odabaş, su baskınlarının kontrol altına alınması ve yolun güvenli hale getirilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı. "Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve ekiplerin yönlendirmelerine uyması önem arz ediyor" diyen Odabaş, çalışmaların tamamlanmasıyla yolun tamamen trafiğe açılmasının planlandığını söyledi.

Bölge halkına uyarı

Yağışların etkisini sürdürdüğü bölgede yetkililer, vatandaşların dikkatli olmasını ve su baskını riski olan alanlardan uzak durmasını öneriyor. Yol üzerindeki trafik, kontrollü bir şekilde sağlanırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.