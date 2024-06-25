Meydanın uzun yıllardır kullanılan taş kaplamaları, zamanla yıpranmış ve bazı bölümleri kırılmıştı. Edremit Belediyesi Fen İşlerii ekipleri, bu yıpranan ve kırılan taş kaplamaları sökerek yerlerine yeni ve dayanıklı malzemeler döşedi. Aynı şekilde, meydan çevresindeki oturma alanlarının da kırılan ve dökülen kaplamaları yenilendi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş,yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nın şehrin önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Atatürk büstünün etrafını ve oturma alanlarını yenileyerek vatandaşlarımıza daha konforlu ve estetik bir alan sunmayı amaçladık. Bu çalışmayı yaparken kentimizin merkezine yakışır bir düzenlemeyi gayet ekonomik koşullarda yerine getirdik” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı daha modern ve bakımlı bir görünüme kavuştu. Yenileme çalışmaları, Edremit halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.