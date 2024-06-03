Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibinin Eski SSK Hastanesi önünde toplanması, vatandaşlarda büyük bir panik ve merak uyandırdı.

Önce büyük bir merak ve endişeyle olay yerine yaklaşan vatandaşlar, "Ne oluyor?" diye sormaya başladılar. Ancak, "Bomba varmış" şeklindeki bilgilerle birlikte panik arttı. Durumun bir tatbikat olduğu açıklanınca, vatandaşlar rahat bir nefes aldılar.

Polisin, bölgeye yaklaşmaya çalışan basın mensuplarını dahi uzaklaştırması, tatbikatın ne kadar ciddi şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.