Edremit ilçesinde, 3 yıl süren bir aranın ardından Kent Konseyi yeniden kuruldu. Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, yapılan seçim sonucunda Kent Konseyi’nin yeni başkanı olarak belirlendi.

"Kent Konseyi, katılımcı demokrasi anlayışının en güzel örneklerinden biri"

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Edremit Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, divan başkanlığı görevini üstlendi. Açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kent Konseyi’ni yeniden aktif hale getirdikleri için memnuniyetini ifade etti. Başkan Ertaş, “Göreve başladığımız günden bu yana, kentimizin her alanda daha yaşanabilir, daha modern ve daha sürdürülebilir bir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz, siz değerli hemşehrilerimizin desteği ve katkılarıdır. Kent Konseyi, katılımcı demokrasi anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Sizlerin önerileri, görüşleri ve eleştirileri bizler için çok kıymetli. Bu platformda, kentimizin sorunlarını dile getirmek, çözüm yolları bulmak ve ortak akıl ile hareket etmek en büyük önceliğimizdir. Bugün burada, oluşturacağımız yeni Kent Konseyimiz ile kentimizin geleceğini şekillendirmek, sorunlarımızı tartışmak ve çözüm yolları aramak üzere bir ve beraberce çalışacağız. Bu nedenle, Kent Konseyi’nin çalışmalarına aktif katılım göstermenizi ve bizlere destek olmanızı rica ediyorum. Kent Konseyi genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel kurulda yapılan seçimle Yürütme Kurulu 22 kişi olarak belirlendi. Yürütme Kurulu’nun ardından başkanlık seçimine geçildi. Başkanlık için 3 adayın başvuruda bulunduğu seçimde, diğer iki adayın çekilmesi sonucu Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan tek aday olarak seçime girdi. Soykan, ilk turda 96 oy alırken, ikinci turda 98 oy alarak Edremit Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.