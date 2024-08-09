Edremit Kitap Fuarı, bu yıl 6. kez kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilecek. Geçmiş yıllardan farklı olarak daha geniş katılımcı kitlesiyle dikkat çeken etkinlikte, yazarlar, şairler, gazeteciler, akademisyenler ve yerel yöneticiler dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişi yer alacak. Aynı zamanda 60 yayınevinin katılımı da planlanıyor.

"Balıkesir kültürde de öncü olacak"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Kitap Fuarı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Akın, "Balıkesir'in fuarlar ve festivaller kenti olması hedefimiz doğrultusunda, Edremit Kitap Fuarı'na özel bir önem veriyoruz. Bu etkinlik, sadece kitaba değil, aynı zamanda Kaz Dağları’na, doğamıza, tarihimize ve turizmimize sahip çıkma anlamına da geliyor," ifadelerini kullandı.

"Edremit’ten tüm Türkiye’ye aydınlanma ışığı yayılacak"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise yaptığı açıklamada, Edremit Kitap Fuarı’nın başlangıcındaki hedeflerinden bahsetti. Ertaş, "2017'de ilk fuarı gerçekleştirdiğimizde, aydınlanma ışığının Edremit’ten tüm Türkiye’ye yayılmasını hedeflemiştik. Yeniden göreve geldiğimiz bu dönemde bu hedefimizi daha da güçlü kılmak için çalışıyoruz," dedi.

Fuara geri sayım

19 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00'da Edremit Altınkum Fuar Alanı'nda açılış töreniyle başlayacak olan fuar, 7 gün sürecek ve 25 Ağustos Pazar akşamı sona erecek. Edremit Kitap Fuarı’nın programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu yılki fuar, kültürel zenginlikleri ve kitap sevgisini bir araya getirirken, barış ve yan yana yaşama kültürünü de desteklemeyi amaçlıyor.