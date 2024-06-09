Edinilen bilgilere göre, kaza Mert G. yönetimindeki 10 ADJ 194 plakalı aracın şerit ihlali yapmasıyla gerçekleşti. Mert G., kavşaktan dönüş yapmak isterken, Kerem E. yönetimindeki 10 H 1101 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada Mert G., Kerem E. ve araçlardaki diğer 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ve Trafik Amirliği ekipleri kaza soruşturması başlattı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, kazanın kesin sebebini ve sorumlularını araştırıyor. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülere dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaları çağrısında bulunuldu.