Balıkesir'in Edremit ilçesinde alt yapı çalışmaları süren Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş önemli incelemelerde bulundu. Kaymakam Odabaş'a Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Yılmaz Diker ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin eşlik etti.

Alt yapı çalışmaları devam ediyor

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve beraberindeki heyet, bölgedeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Kaymakam Odabaş, bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte önemli bir üretim ve istihdam merkezi olacağını belirtti.

Seracılık faaliyetleri öne çıkacak

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte seracılık faaliyetlerinin yoğunlaşacağı belirtildi. Bölge, hem yerel tarımın gelişmesine katkı sağlayacak hem de istihdam imkanlarını artırarak ekonomik büyümeye destek olacak.

Kaymakam Ahmet Odabaş, "Edremit'in tarımsal potansiyelini artıracak bu projede alt yapı çalışmalarının hızla ilerlemesi, bölgenin geleceği açısından oldukça önemli. Faaliyete geçtiğinde burada hem üretim kapasitesi artacak hem de yeni istihdam olanakları yaratılacak" dedi.