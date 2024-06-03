Semt pazarlarından işyerlerine, kıyı kesimlerinden plajlara kadar geniş bir alanda titizlikle çalışmalar yürüten zabıta ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarına katkıda bulunuyor.

Semt pazarlarında düzenli alışveriş

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında tezgah mesafelerinin ve etiketlerin kontrolünü gerçekleştiriyor. Ölçü kontrol noktalarına yerleştirilen terazilerle vatandaşların aldıkları ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığını kontrol ederek haksız yere fiyatlandırmanın önüne geçiyor.

İşyerlerinde ruhsat kontrolleri ve işgal kaldırma

Zabıta ekipleri, işyerlerinde ruhsat kontrollerini de sıkı bir şekilde yapıyor. İşyeri sahiplerinin gerekli belgeleri tam ve doğru şekilde bulundurmasını sağlarken, gelişi güzel işgallerin de kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kıyı kesimlerinde düzen ve temizlik

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kıyı kesimlerindeki işletmelerin şezlong ve şemsiye düzenlemeleri de zabıta ekiplerinin denetiminden geçiyor. Plajların düzenli ve temiz tutulması, vatandaşların yaz sezonunu huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli önlemler alınıyor.

7/24 Zabıta denetimi

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 7/24 çalışmalarına devam ederek kentlilerin huzur ve güvenini sağlamayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların her türlü sorun ve şikayetlerini zabıta ekiplerine iletebileceklerini ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguluyor.